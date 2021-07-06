Демі Роуз займалася спортом повністю оголеною: сексуальні фото 18+
Джерело:інстаграм Демі Роуз
Пишногруда британська модель Демі Роуз завела мережу новими фотографіями. Знаменитість займалася спортом на свіжому повітрі повністю оголеною, похизувалася величезними сідницями.
Гаряча британка знає, як заводити публіку. На особистій сторінці в інстаграмі вона активно публікує спекотні літні фотографії, від яких божеволіють прихильники.
Спекотно У бюстгальтері та без трусиків: Демі Роуз розбурхала мережу новим фото
На одних з останніх знімків, які Демі поширила у своєму профілі, вона позувала на свіжому повітрі, лежачи на спортивному килимку. Увагу привернуло те, що зірка була повністю оголеною. Груди Роуз трішки прикрила руками, а пишні сідниці вирішила продемонструвати повністю.
Волосся вона зібрала у хвіст, а на обличчі зробила ледь помітний макіяж. Ці кадри точно є одними з найвідвертіших, які модель коли-небудь оприлюднювала. На спекотній Ібіці вона неодноразово оголювалася, проте прикривала інтимні зони. Тепер улюблениця мільйонів вирішила показати усі форми свого розкішного тіла.
Повністю оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз
Повністю оголена Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз