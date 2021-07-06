Деми Роуз занималась спортом полностью обнаженная: сексуальные фото 18+
Источник:инстаграм Деми Роуз
Пышногрудая британская модель Деми Роуз завела сеть новыми фотографиями. Знаменитость занималась спортом на свежем воздухе полностью обнаженная, хвастаясь огромными ягодицами.
Горячая британка знает, как завести публику. На личной странице в инстаграме она активно публикует жаркие летние фотографии, от которых сходят с ума поклонники.
Жарко В бюстгальтере и без трусиков: Деми Роуз взбудоражила сеть новым фото
На одних из последних снимков, которые Деми распространила в своем профиле, она позировала на свежем воздухе, лежа на спортивном коврике. Внимание привлекло то, что звезда была полностью обнаженной. Грудь Роуз чуточку прикрыла руками, а пышные ягодицы решила продемонстрировать полностью.
Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала едва заметный макияж. Эти кадры точно являются одними из самых откровенных, которые модель когда-либо обнародовала. На жаркой Ибице она неоднократно обнажалась, однако прикрывала интимные зоны. Теперь любимица миллионов решила показать все формы своего роскошного тела.
Полностью обнаженная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз
Полностью обнаженная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз