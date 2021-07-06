Деми Роуз занималась спортом полностью обнаженная: сексуальные фото 18+

Пышногрудая британская модель Деми Роуз завела сеть новыми фотографиями. Знаменитость занималась спортом на свежем воздухе полностью обнаженная, хвастаясь огромными ягодицами.

Горячая британка знает, как завести публику. На личной странице в инстаграме она активно публикует жаркие летние фотографии, от которых сходят с ума поклонники.

Жарко В бюстгальтере и без трусиков: Деми Роуз взбудоражила сеть новым фото

На одних из последних снимков, которые Деми распространила в своем профиле, она позировала на свежем воздухе, лежа на спортивном коврике. Внимание привлекло то, что звезда была полностью обнаженной. Грудь Роуз чуточку прикрыла руками, а пышные ягодицы решила продемонстрировать полностью.

Волосы она собрала в хвост, а на лице сделала едва заметный макияж. Эти кадры точно являются одними из самых откровенных, которые модель когда-либо обнародовала. На жаркой Ибице она неоднократно обнажалась, однако прикрывала интимные зоны. Теперь любимица миллионов решила показать все формы своего роскошного тела.



Полностью обнаженная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Полностью обнаженная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз