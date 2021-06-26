Демі Роуз показала великі груди у сукні з глибоким декольте: пікантне фото

Відома британська модель Демі Роуз опублікувала нове гаряче фото. Вона позувала у відвертій сукні з декольте та похизувалась пишним бюстом.

Знаменита британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву прихильників новими світлинами. Зірка щоразу підкорює мережу й набирає неймовірні кількості вподобань та коментарів на кожній публікації.

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Спекотне фото Демі Роуз

Днями сексапільна британка опублікувала нове фото на особистій сторінці в інстаграмі, викликавши фурор в мережі. Вона позувала перед об'єктивом на дивані з легкою усмішкою.

Для нових знімків Демі Роуз одягнула літню сукню молочно-малинового кольору на тонких бретелях та з відвертим декольте. Модель зухвало випнула пишний бюст, акцентуючи на своїх принадах.

Цього разу зірка не доповнювала образ аксесуарами. Вона розпустила волосся та вклала його легкими хвильками. Демі Роуз підкреслила риси обличчя ніжним макіяжем. Вона нафарбувала повіки нюдовими тінями, а губи – персиковою матовою помадою.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

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