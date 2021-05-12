Демі Роуз показала великі груди та спокусила мережу ляльковим образом

Відома британська модель Демі Роуз поділилась з прихильниками новими фото. Зірка продемонструвала незвичний ляльковий аутфіт та не змогла пропустити нагоди похизуватися формами.

Сексуальна британська модель Демі Роуз оприлюднила нові спекотні світлини на особистій сторінці. Вона вкотре розбурхала уяву прихильників, а нові фото набрали більш як 300 тисяч вподобань й безліч компліментів.

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Спокусливий образ Демі Роуз

Британка позувала у новій фотозйомці на острові Ібіца, що в Іспанії. Вона постала перед об'єктивом у яскравій рожево-помаранчевій мініспідниці, що вдало підкреслювала апетитні стегна. Також Демі Роуз приміряла оригінальний топ з перехресними бретелями, який ледь прикривав інтимні зони пишних грудей.

Відверте вбрання модель поєднала з сумочкою в тон. Демі Роуз зібрала волосся у високий хвіст й доповнила зачіску яскравим аксесуаром. На обличчі зірка зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі стрілками, а губи нафарбувала прозорим блиском.

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Гарячі фото Демі Роуз