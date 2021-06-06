Демі Роуз показала величезні груди у бюстгальтері: пікантне фото

Пишногруда британська модель Демі Роуз розбурхала уяву шанувальників новим гарячим фото. Вона продемонструвала бюст у відвертій спідній білизні.

Одна з найвідвертіших британських моделей Демі Роуз продовжує публікувати на особистій сторінці в інстаграмі нові гарячі фото. Її 16,6-мільйонна аудиторія підписників вкотре змогла побачити пишний бюст зірки.

Спекотно Демі Роуз показала пишний бюст у вишуканій сукні та корсеті: фото

Нове фото Демі Роуз

Цього разу знаменитість зробила еротичне селфі, демонструючи принади розкішного тіла. Модель позувала у чорному напівпрозорому бюстгальтері з мереживом. Він вдало закцентував на величезних грудях.

Демі Роуз не доповнювала спокусливий образ аксесуарами. Вона розпустила волосся й вклала його пишними кучерями, а на обличчі зробила макіяж. Грайлива британка завершила пікантний look макіяжем. Зірка підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи персиковим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

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