Демі Роуз показала пишний бюст у вишуканій сукні та корсеті: фото

Британська модель Демі Роуз вкотре завела мережу провокативними світлинами. Вона постала перед камерою у вишуканій світлій сукні з корсетом і похизувалася пишним бюстом.

Британка продовжує активно розбурхувати уяву понад 16-мільйонної аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Фоловери ж нетерпляче чекають на нові відверті публікації.

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Сексуальний look Демі Роуз

Знаменитість спокусливо позувала на камеру, сидячи на дивані. Демі зображена на фотографіях в елегантній кремовій сукні з відвертим декольте від бренду Annie's Ibiza. Вбрання вдало підкреслило пишний бюст моделі.

Поверх сукні Роуз одягла неймовірно красивий корсет із французьким гобеленом. Цей елемент її образу був виготовлений зі старовинних тканин вручну. Вбрання схоже на справжній витвір мистецтва.



Сексуальна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз



Сексуальна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз

Волосся зірка вклала рівно й верхні пасма зібрала у високий хвіст. На обличчі зробила насичений макіяж у коричневих відтінках.



Сексуальна Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз