Деми Роуз показала пышный бюст в изысканном платье и корсете: фото

Британская модель Деми Роуз в очередной раз завела сеть провокационными фотографиями. Она предстала перед камерой в изысканном светлом платье с корсетом и похвасталась пышным бюстом.

Британка продолжает активно будоражить воображение более 16-миллионной аудитории подписчиков на личной странице в инстаграме. Фолловеры же нетерпеливо ждут новых откровенных публикаций.

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Сексуальный look Деми Роуз

Знаменитость соблазнительно позировала на камеру, сидя на диване. Деми изображена на фотографиях в элегантном кремовом платье с откровенным декольте от бренда Annie's Ibiza. Наряд удачно подчеркнул пышный бюст модели.

Поверх платья Роуз надела невероятно красивый корсет с французским гобеленом. Этот элемент ее образа был изготовлен из старинных тканей вручную. Наряд похож на настоящее произведение искусства.

Сексуальная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

Сексуальная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз

Волосы звезда уложила ровно и верхние пряди собрала в высокий хвост. На лице сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках.

Сексуальная Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз