Гаряча Демі Роуз показала нове фото в купальнику: зірка вкотре засвітила величезний бюст

Сексапільна британка Демі Роуз оприлюднила нове фото в купальнику. Вона позувала на березі моря, а відверте вбрання оголило та підкреслило пишний бюст.

Пишногруда красуня оприлюднила нове фото, яким вкотре розбурхала уяву понад 16-мільйонної аудиторії підписників. Цього разу модель позувала на узбережжі на каміннях.

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Новий look Демі Роуз

Знаменитість зухвало постала перед камерою у коричневому купальнику з золотистим доповненням, який складався з бюстгальтера, що гарно підкреслив пишні груди, та трусиків з високою посадкою, які оголили апетитні сідниці.

Також Демі одягнула парео в тон купальника. Серед аксесуарів її пляжний аутфіт доповнювали сонцезахисні окуляри, лаконічні сережки та підвіска. Довге розкішне волосся Роуз зібрала у пучок ззаду, а на обличчі зробила фірмовий макіяж у натуральних відтінках.



Демі Роуз у відвертому купальнику / Фото з інстаграму Демі Роуз

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