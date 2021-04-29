Демі Роуз показала форми в пікантному бікіні: фото серед сотень троянд

Британська модель Демі Роуз все ще відпочиває в Італії. На задньому дворі розкішної вілли вона позувала в крихітному бікіні молочного кольору серед сотень білих троянд.

Нові кадри гарячої Демі Роуз сповнені естетикою і сексуальністю. Це чи не найквітковіша зйомка знаменитості. Кам'яні сходи елітного будинку заставили десятьма величезними букетами білих троянд, а посеред них позувала модель.

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Для фотосесії Демі Роуз підібрала вкрай відвертий купальник. На ній молочне бікіні – стрінги та оригінальний бюстгальтер, який ледь прикривав великі апетитні груди. На ідеальній стрункій талії вона зав'язала прозорий шалик, а пишні сідниці та стегна зумисне залишила оголеними.

Вишукано виглядала не лише сама локація, а й сексуальна модель. Вона елегантно вклала волосся назад і нанесла насичений макіяж, виділивши очі. З фото видно, що Демі Роуз у захваті від такої кількості квітів. Не менш вражена і пів мільйонна армія шанувальників зірки, яка засипала її лайками.

Демі Роуз в бікіні серед троянд / Фото з інстаграму моделі

Демі Роуз в бікіні серед троянд / Фото з інстаграму моделі