Демі Роуз покаталась на гідроциклі у крихітному бікіні: відвертий кадр

Відома британська модель Демі Роуз поділилась з прихильниками еротичним фото з відпочинку. Вона показала, як каталась морем у крихітному бікіні, та засвітила пишні сідниці.

Сексапільна британська модель Демі Роуз обожнює відпочивати на елітних курортах. Там само вона влаштовує надзвичайно відверті фотосесії. Днями зірка оприлюднила нове фото та завела більш як 16-мільйонну аудиторію.

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Еротичне фото Демі Роуз

Грайлива британка позувала перед камерою у відкритому морі, насолоджуючись теплом сонця в теплих краях. Вона стояла на гідроциклі, демонструючи розкішні вигини тіла. Демі Роуз не соромиться показувати публіці свої пишні форми.

Для відвертої зйомки модель постала у крихітному салатовому бікіні неонового відтінку. Купальник дозволив знаменитості похизуватися оголеними апетитними сідницями та грудьми. Стрункі ніжки, які засвітила Демі Роуз, додавали фото особливої перчинки.

Британка розпустила довге волосся та вклала його пишними хвильками. На обличчі спокуслива Демі Роуз зробила фірмовий макіяж. Вона підкреслила очі довгими чорними стрілками та нафарбувала губи бежевим блиском.



Демі Роуз / Фото з інстаграму Демі Роуз