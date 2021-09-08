Демі Мур показала курйозну реакцію чоловіків на її сукню з декольте: фото

Днями голлівудська акторка Демі Мур відвідала світську подію у Венеції. Для вечірки на морському узбережжі 58-річна зірка підібрала приталену сукню з декольте. Її вбрання викликало бурхливу реакцію чоловіків.

У рамках Венеційського кінофестивалю відбулась вечірка Celebration of Women in Cinema, яку відвідали найтитулованіші акторки. Серед них – розкішна Демі Мур. Для заходу вона обрала звабливу сукню від ліванського модного дому Mônot.

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Знаменитість зробила ставку на сміливу білосніжну сукню, яка оголила найефектніші зони її тіла. Так, форми акторки прикрасив короткий топ з надзвичайно глибоким декольте. Тонкі зав'язки з'єднували його з приталеним низом, оздобленим кишенями.

Біла сукня чудово контрастувала з довгим розпущеним волоссям Демі Мур і чорними босоніжками на підборах. З мінімальною кількістю косметики та лаконічними сережками акторка виглядала фантастично.

Демі Мур у сукні з декольте / Фото з інстаграму акторки

Підтвердженням цього стала бурхлива реакція зіркових чоловіків на образ Демі Мур. Вона опублікувала фото, на якому відомий 61-річний флорист Ерік Бутербо та юний актор Патрік Хілгарт не можуть відвести очей від її декольте.

Курйозний кадр спричинив фурор у мережі. Лайками його оцінили майже 150 тисяч користувачів інстаграму.

Демі Мур у сукні з декольте з друзями / Фото з інстаграму акторки

Демі Мур у сукні з декольте з другом / Фото з інстаграму акторки