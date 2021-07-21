Демі Ловато засвітили глибоке декольте у спідній білизні: сміливий кадр

Відома американська співачка Демі Ловато, які нещодавно заявили про свою небінарність, захопили мережу новим сексуальним знімком. Вони зробили зухвале селфі у спідній білизні.

Успішна американська співачка Демі Ловато поділились відвертим знімком на своїй сторінці в інстаграмі. Нагадаємо, що нещодавно вони здійснили камінг-аут як небінарна особистість. Тому для артистки слід використовувати займенники "вони / їх".

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Гаряче фото Демі Ловато

Знаменитість позували перед камерою на чорному шкіряному дивані. Вони зробили сміливе селфі на свій смартфон. Демі постали у темній спідній білизні, що підкреслила бездоганну фігуру.

Ловато приміряли чорний бюстгальтер, який закцентував на пишному бюсті зірки, та крихітні шорти. Демі спокусливо дивилися в об'єктив, що додавало особливої перчинки фото.

На обличчі вони зробили розкішний макіяж. Демі Ловато підкреслили очі коричневими тінями й стрілками, а губи нафарбували рожевою помадою.

У підписі до фото Демі написали, що вони знялись у першій секс-сцені. Вони трохи хвилювалися, але через професійність команди почувалися комфортно. "Я не завжди почуваюся добре у своїй шкірі, тому коли я це відчуваю, і я відчуваю себе досить сексуально, щоб публікувати фото – я роблю саме це! Важливо відзначати маленькі перемоги", – додала Демі.