Демі Ловато запускає шоу "Неопізнане" після контакту з НЛО: відео

Американська співачка Демі Ловато стверджує, що двічі бачила ознаки перебування в межах атмосфери Землі НЛО, тому вирішила створити про це шоу. Разом з рідними вона планує досліджувати цю тему.

За словами Демі Ловато, вперше вона нібито контактувала з інопланетянами у каліфорнійському національному парку Джошуа-Трі. Тоді вона побачила синю кулю в небі. Така зустріч змінила її погляди на світ.

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"Я побачила синю кулю. Вона ніби перебувала на відстані близько 50 футів (15 метрів) над землею", – заявила Ловато.

Вдруге її контакт з НЛО відбувся нібито у 2020 році – тоді вона побачила великі вогні, які нібито залишили в небі знак питання, а потім зникли.

Відтак зірка вирішила створити тематичне шоу під назвою "Неопізнане з Демі Ловато", де разом із сестрою Даллас і другом Метью спробують розкрити правду про феномен НЛО.

Демі Ловато запускає шоу про НЛО: дивитись відео

Прем'єра шоу повинна відбутись 30 вересня на телеканалі PeacockTV. За словами Демі, це буде "дика поїздка".

Реакція мережі

Користувачі ютубу та прихильники зірки були здивовані тим, що вирішила запустити на телебаченні Демі. Чимало людей її розкритикувало:

"Це так безглуздо, мені дуже шкода";

"Людина, що випробувала НЛО? Ніколи не чув, щоб вони називали себе";

"Жахливо виглядає";

"Ця дівчина зробить все, щоб зберегти своє ім'я";

"Вам слід було зупинитися на "У мене був цей божевільний", тоді цей трейлер мав би сенс";

"Цікаво, що вона зробить, коли насправді побачить НЛО";

"Людина з НЛО" – правда?! Демі, те, що ви бачили, було ліхтарем або дроном. Це просто смішно!"

Втім, в інстаграмі в анонсі до шоу зіркові колеги та прихильники навпаки підтримали артистку.