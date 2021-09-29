По словам Деми Ловато, впервые она якобы контактировала с инопланетянами в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три. Тогда она увидела синий шар в небе. Такая встреча изменила ее взгляды на мир.

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"Я увидела синий шар. Он как будто находился на расстоянии около 50 футов (15 метров) над землей", – заявила Ловато.

Во второй раз ее контакт с НЛО состоялся якобы в 2020 году – тогда она увидела большие огни, которые якобы оставили в небе вопросительный знак, а затем исчезли.

Поэтому звезда решила создать тематическое шоу под названием "Неопознанное с Деми Ловато", где вместе с сестрой Даллас и другом Мэтью попробуют раскрыть правду о феномене НЛО.

Деми Ловато запускает шоу об НЛО: смотреть видео

Премьера шоу должна состояться 30 сентября на телеканале PeacockTV. По словам Деми, это будет "дикая поездка".

Реакция сети

Пользователи ютуба и поклонники звезды были удивлены тем, что решила запустить на телевидении Деми. Немало людей ее раскритиковало:

"Это так глупо, прости";

"Человек, испытавший опыт НЛО? Никогда не слышал, чтобы они так называли себя";

"Ужасно выглядит";

"Эта девушка сделает все, чтобы сохранить свое имя";

"Вам следовало остановиться на "У меня был этот сумасшедший...", тогда этот трейлер имел бы смысл";

"Интересно, что она сделает, когда на самом деле увидит НЛО";

"Испытавший опыт НЛО" – правда?! Деми, то, что вы видели, было фонарем или дроном. Это просто смешно!"

Впрочем, в инстаграме в анонсе к шоу звездные коллеги и поклонники наоборот поддержали артистку.