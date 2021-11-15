Декольте, блискітки й total black: Маша Єфросиніна здивувала образом на "Танцях з зірками"

Українська ведуча Маша Єфросиніна вкотре стала ведучою зіркового балкона на "Танцях з зірками". Вона продемонструвала приголомшливий образ у блискучому чорному костюмі.

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна поділилась новими фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона показала образ, в якому красувалась в 11 випуску "Танців з зірками".

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Образ Маші Єфросиніної

Телеведуча позувала перед камерою у відвертому образі total black. Вона одягнула ліф, штани у стилі кльош та жакет оверсайз. Все вбрання прикрашали блискітки.

Зірка поєднала стильний костюм з босоніжками на високих підборах, а також доповнила образ сережками у вигляді зірок та яскравим червоним манікюром.

Маша Єфросиніна розпустила все волосся і забрала його назад. На обличчі красувався розкішний макіяж. Знаменитість підкреслила очі бордовими тінями та чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.



Маша Єфросиніна / Фото з інстаграму зірки

Думки Єфросиніної про "Танці з зірками"

У підписі до фото Маша Єфросиніна висловилась про голосування на танцювальному проєкті. Вона не зрозуміла, чому фани "вигнали" найкращу пару – Дмитра Кадная та Аліну Лі. Зірка намагалась зрозуміти, як глядачі обирають танцівників, за яких будуть голосувати.

Вчора було так: Оля Харлан у зоні ризику – ми як божевільні репетуємо вам з екранів "рятуйте!". Я закликаю всіх жінок натиснути, щоб дати можливість єдиній дівчині, що залишилася з зірок, продовжити життя в шоу! Хлоп, і ви це робите. Потім довго Костя Войтенко в зоні ризику – ефір заповнюється закликами голосувати за хлопця,

– написала Маша Єфросиніна.

"І ось підходить шоу результатів: і з'ясовується, що за того, за кого всі були спокійні, бо в нього все чудово і за голосами, і за оцінками, і за, мати його, феєричним танцем, – ви проголосували взагалі менше за всіх!! Як?", – поділилась вражена ведуча.

Маша Єфросиніна пригадала і свій досвід участі в шоу. Вона зізналась, що вилетіла в той ефір, коли станцювала без помилок і отримала підтримку від чоловіка й сина, які вперше прийшли на шоу.

Реакція мережі

Шанувальники відповіли Маші Єфросиніній на її закиди щодо несправедливого голосування з їхнього боку. Чимало глядачів вважають, що їхні голоси просто не враховують.

"Люди не вірять у чесність в цій програмі, от і не голосують. Все просто";

"Існує думка, що вирішують зовсім не люди та їхнє голосування";

"Сенс голосувати? Де ці голоси? Нехай опублікують результати. І то не факт, що не підмалюють.

Немає віри цим "зонам ризику" та "традиційно, в останній момент, ви витягуєте одну пару". Ага. Традиційно";

"Машо, вчора на паркеті всі пари були сильні. І хтось мав піти. Особисто я вболіваю не за "зірку". Я хочу, щоб цього сезону кубок взяв Діма Дікусар. Він на це заслуговує! Цього сезону він уже не поводиться як самозакоханий нарцис, і вони з Олею дуже добре виглядають на паркеті! Це моя думка";

"Голоси не рахуються, ви взагалі про що? MELOVIN би тоді зі своєю армією вже виграв. Жаль Діму, справді класний артист. Але виграє нарцис або скиглій";

"Голосувала за Діму. На заклики не реагую. Тільки той, хто подобається, викликає бажання взяти в руки телефон і відправити смс".

Текст публікації Маші Єфросиніної

Якщо серед вас є глядачі "Танці зі зірками", благаю, поговоріть зі мною.

Вчорашній ефір "Танців", крім того, що у нас із Дантесом відбувся дебют, залишив у мені змішані почуття!

Я абсолютно точно заявляю, що не даю особисту оцінку всім героям паркету – вони всі для мене бійці, які живуть проєктом і вже ним змучені! Я про інше хочу поговорити…

Напишіть, будь ласка, чесно, ось для того, щоб ви проголосували за того чи іншого учасника, що вам потрібно? Що з того, що ви бачите на екрані, викликає рефлекс у вас взяти телефон і відправити смс? Вчора було так: Оля Харлан у зоні ризику – ми як божевільні репетуємо вам з екранів "рятуйте!". Я закликаю всіх жінок натиснути, щоб дати можливість єдиній дівчині, що залишилася з зірок продовжити життя в шоу! Хлоп, і ви це робите. Потім прямо довго Костя Войтенко в зоні ризику – ефір заповнюється закликами голосувати за хлопця.

І ось підходить шоу результатів: і з'ясовується, що за того, за кого всі були спокійні, бо в нього все чудово і за голосами, і за оцінками, і за, мати його, феєричним танцем, – ви проголосували взагалі менше за всіх!! Як?

Це що виходить, не закликаєш – не голосуєте? Або, якщо у пари все добре, не виникає внутрішньої потреби їх про всяк випадок підтримати? Або що?

Я навіть свій досвід згадала: я вилетіла того вечора, коли станцювала без помилок і вперше була собою задоволена, плюс до зали вперше прийшли мене підтримати мій чоловік і дитина, тобто все вперше було круто!!! І ви залишили мене без підтримки.

І ось учора те саме сталося з Дімою та його абсолютно казковою партнеркою Аліною Лі!

Просто цікаво дізнатися у вас, це так влаштовано?