Ніколи не була українкою: де зараз Тетяна Денисова, яка отримала російський паспорт

Зірка танцювальних проєктів Тетяна Денисова визначилася з позицією щодо війни Росії проти України. Більше про лицемірство зрадниці та її заяви про країну-терориста дізнавайтеся далі.

Хореографиня Тетяна Денисова кілька разів змінювала місце проживання і свою роботу, мігруючи з українських шоу в російські та навпаки. 24 Канал розповість, де вона зараз.

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Кар'єра Тетяни Денисової

Тетяна Денисова народилась в Росії. Коли їй виповнилось 2 роки, батька направили працювати в Севастополь, тож родина переїхала до Криму. Дівчина почала займатися танцями з 10-річного віку. Вона навчалась у Ленінградському училищі, але так і не здобула диплом. Тому продовжила вчитися у КНУКіМ, паралельно створивши власний колектив.

Денисова працювала в Києві з балетом, а також працювала викладачкою у Київському естрадно-цирковому коледжі. У 2004 році їй запропонували працювати та виступати в Німеччині, хореографка погодилась.

У 2009 році Тетяна Денисова стала суддею українського проєкту "Танцюють всі!" та пробула там з другого до останнього, дев'ятого сезону. Після цього Денисова переїхала до Росії й зайняла крісло судді в російському шоу "Танцы".



Тетяна Денисова / Фото ТСН

Робота в Росії не зупинила організаторів шоу "Танці. World of Dance", які запросили її стати суддею разом з Максом Чмерковським та Євгеном Котом. Через те, що Денисова не засудила російську агресію, членів журі взагалі вирізали з шоу.



Судді шоу / Фото з інстаграму Євгена Кота

Денисова та Кривошапко

У 2011 році Тетяна Денисова вийшла заміж за зірку "Х-Фактора" Олександра Кривошапка. Через рік пара розлучилась.



Тетяна Денисова та Олександр Кривошапко / Фото ТСН

, у Тетяни Денисової також є 14-річний син Лев.

Олександр Кривошапко розповів про лицемірну позицію зрадниці. За його словами, хореографка у 2010-х постійно критикувала Росію і заявляла, що не хоче там жити.

Скажу так, що Таня завжди мені казала, цитую: "Москва – місто наркоманів, повій і, м'яко кажучи, представників ЛГБТ-спільноти". Мені дуже прикро, що людина, яка позиціює себе сильною та мудрою, змушена жити в такому суспільстві. Ще й добровільно,

– жартував Кривошапко.

Зі слів Кривошапка також відомо, що Тетяна Денисова отримала російське громадянство, це сталось приблизно ще у грудні 2021 року. У листопаді вона попросила надіслати свідоцтво про розлучення, бо тоді готувалася отримати російський паспорт.



Тетяна Денисова / Фото з її інстаграму

Як Денисова відреагувала на вторгнення

Тетяна Денисова перебувала в Києві 24 лютого 2022, а тому застала перші масовані обстріли Росією. Та це не дало їй мотивації висловитися проти агресії країни-терориста. Спершу Денисова начебто поїхала в Німеччину, а після цього чкурнула в Москву. Через певний час вона знову пішла заробляти криваві рублі у шоу на російському телебаченні.

Соцмережі Денисова практично не веде. У коментарях трапляються українці, які засуджують її за мовчання.

Зараз Тетяна Денисова продовжує працювати на російських пропагандистів. У жовтні один з російських каналів анонсував новий проєкт "Звёздные танцы", де наставницею буде Тетяна Денисова.



Тетяна Денисова / Фото з її інстаграму