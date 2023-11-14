Хореографиня Татьяна Денисова несколько раз меняла место жительства и свою работу, мигрируя из украинских шоу в русские и наоборот. 24 Канал расскажет, где она сейчас.

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Карьера Татьяны Денисовой

Татьяна Денисова родилась в России. Когда ей исполнилось 2 года, отца направили работать в Севастополь, поэтому семья переехала в Крым. Девушка начала заниматься танцами с 10-летнего возраста. Она училась в Ленинградском училище, но так и не получила диплом. Поэтому продолжила учиться в КНУКиМ, параллельно создав собственный коллектив.

Денисова работала в Киеве с балетом, а также работала преподавательницей в Киевском эстрадно-цирковом колледже. В 2004 году ей было предложено работать и выступать в Германии, хореографка согласилась.

В 2009 году Татьяна Денисова стала судьей украинского проекта "Танцюют всі!" и пробыла там из второго до последнего, девятого сезона. После этого Денисова переехала в Россию и заняла кресло судьи в российском шоу "Танцы".



Татьяна Денисова / Фото ТСН

Работа в России не остановила организаторов шоу "Танці. World of Dance", которые пригласили ее стать судьей вместе с Максом Чмерковским и Евгением Котом. Из-за того, что Денисова не осудила российскую агрессию, членов жюри вообще вырезали из шоу.



Судьи шоу / Фото с инстаграма Евгения Кота

Денисова и Кривошапко

В 2011 году Татьяна Денисова вышла замуж за звезду "Х-Фактора" Александра Кривошапко. Через год пара развелась.



Татьяна Денисова и Александр Кривошапко / Фото ТСН

Заметим, у Татьяны Денисовой также есть 14-летний сын Лев.

Александр Кривошапко рассказал о лицемерной позиции предательницы. По его словам, хореограф в 2010-х постоянно критиковала Россию и заявляла, что не хочет там жить.

Скажу так, что Таня всегда мне говорила, цитирую: "Москва – город наркоманов, проституток и, мягко говоря, представителей ЛГБТ-сообщества". Мне очень досадно, что человек, позиционирующий себя сильным и мудрым, вынужден жить в таком обществе. Еще и добровольно,

– шутил Кривошапко.

По словам Кривошапко, также известно, что Татьяна Денисова получила российское гражданство, это произошло примерно еще в декабре 2021 года. В ноябре она попросила послать свидетельство о разводе, потому что тогда готовилась получить российский паспорт.



Татьяна Денисова / Фото с ее инстаграма

Как Денисова отреагировала на вторжение

Татьяна Денисова находилась в Киеве 24 февраля 2022, а потому застала первые массированные обстрелы Россией. Но это не дало ей мотивации высказаться против агрессии страны-террориста. Сначала Денисова вроде бы уехала в Германию, а после этого бросилась в Москву. Через некоторое время она снова ушла зарабатывать кровавые рубли в шоу на российском телевидении.

Соцсети Денисова практически не ведет. В комментариях встречаются украинцы, осуждающие ее за молчание.

В настоящее время Татьяна Денисова продолжает работать на российских пропагандистов. В октябре один из российских каналов анонсировал новый проект "Звездные танцы", где наставницей будет Татьяна Денисова.



Татьяна Денисова / Фото с ее инстаграма