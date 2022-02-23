"Давай ще одного": як принц Вільям реагує на розмови з Кейт Міддлтон про четверту дитину

Під час одного зі світських виходів Кейт Міддлтон зізналась, що іноді замислюється про четверту дитину. Однак принц Вільям трохи цього побоюється.

Днями герцогиня Кембриджська прилетіла до Копенгагена з робочим візитом. Там вона відвідала Дитячий музей, де поспілкувалась з молодими батьками.

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Що герцоги Кембриджські думають про четверту дитину

Під час розмови Кейт Міддлтон зізналась, що не проти ще раз відчути радість материнства. Іноді вона думає про четверту дитину.

Я починаю про це замислюватися,

– поділилась герцогиня.

До того ж вона зізналась, що принц Вільям не так рішуче реагує на бажання завести дітей. Зазвичай він лякається, коли мова заходить про четвертого малюка.

"Вільям завжди турбується, коли я зустрічаюся з однорічними малюками. Після цього я приходжу додому і говорю: "Давай ще одного"", – розповіла Кейт Міддлтон.



Принц Вільям і Кейт Міддлтон з дітьми / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Діти герцогів Кембриджських