У блогерки Даші Квіткової ввечері 12 липня розпочалися пологи. Дівчина разом із чоловіком Нікітою Добриніним образу вирушила в пологовий будинок.

Даша поділилася радісною новиною з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі. Фоловери, як і вона, нетерпляче чекають на поповнення в зірковій сім'ї.

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У Даші Квіткової розпочалися пологи

Блогерка поділилася, що 12 липня о 23:00 відійшли води. Після цього чоловік одразу відвіз її в пологовий будинок. Дорогою вона встигла написати те, що відбувалося саме в той особливий момент в житті.

В нас дуже пунктуальний хлопчик. Ми виїхали в пологовий будинок. Спроба номер два. Вдих і видих. Летимо на найголовнішу зустріч в нашому житті,

– написала Квіткова.

У дописі вона також поширила декілька надзвичайно ніжних кадрів, які зробила під час вагітності.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Нагадаємо, раніше Даша розповідала, що лікарі прогнозували пологи на 13 липня. дівчина нетерпляче хотіла народити сина, оскільки їй кожного дня ставало важче носити себе.