Даша Квіткова розчулила мережу фотографіями з дитинства

Українська блогерка Даша Квіткова, яка вагітна первістком, поділилася з шанувальниками архівними фото. Поки знаменитість чекає на народження малюка, вирішила показати, якою була в дитинстві.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

Зіркове подружжя Даші Квіткової та телеведучого Нікіти Добриніна проживає один із найкращих періодів. Пара очікує на народження малюка. Поки дівчина перебуває в особливому стані, пригадала своє дитинство і поділилася найяскравішими моментами з прихильниками.

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Дитячі фото Даші Квіткової

Блогерка поділилася ексклюзивними кадрами в інстаграм-сторіс з майже 2-мільйонною аудиторією підписників. Блогерка показала, як маленькою мила посуд. Для того, щоб це було зручніше робити, Даша стояла на колінах на табуретці.



Даша Квіткова в дитинстві / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Відомо, що Квіткова обожнює котів. Рік тому коханий подарував їй котика, якого назвали Каспером. Тепер це повноцінний член сім'ї, без якого Даша не уявляє життя. На одній з фотографій, які вона поширила, також зображена з котиком. Тоді дівчинка позувала в саду, тримаючи домашнього улюбленця на руках. Ще з дитинства Квіткова безмежно любить цих тварин.



Даша Квіткова в дитинстві / Фото з інстаграму Даші Квіткової

Також блогерка, яка зараз для багатьох своїх прихильниць є іконою стилю, показала, як мама одягала її до школи. Даша позувала у чорній шкільній формі, черевиках і білих лосинах. Волосся вона зібрала у два хвостики, які прикрасила великими білими бантами.



Даша Квіткова в дитинстві / Фото з інстаграму Даші Квіткової

На одному з кадрів Квіткова також показала своїх батьків. Вони разом із песиком позували біля автомобіля в лісі. На фото Даша зазначила, що це їхня перша собака.



Даша Квіткова в дитинстві / Фото з інстаграму Даші Квіткової