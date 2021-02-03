Даша Квіткова показала один день з життя свого чоловіка: кумедне відео

Українська блогерка, дружина телеведучого Нікіти Добриніна вирішила показати день з життя свого коханого. Даша Квіткова оприлюднила кумедний ролик, який зняла на Мальдівах.

Джерело: інстаграм Даші Квіткової

Даша Квіткова та Нікіти Добринін є однією з найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі. Закохані часто діляться з шанувальниками подробицями особистого життя, публікують спільні фото та відео.

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Даша в короткому ролику показала один день з життя коханого. Вона жартівливо продемонструвала звички Нікіти. Кумедне відео близьке багатьом дівчатам, про що вони зазначають у коментарях публікації.

Один день з життя Нікіти Добриніна

Матеріал для ролика Даша зняла у розкішній віллі під час відпочинку на сонячних Мальдівах. Дівчина показала, як її чоловік прискає на дзеркало у ванній після того, як помиє руки. Також вона пригадала, як Нікіта залишає труси на ліжку, нервується, коли вдаряється пальцем ноги об стілець чи ліжко.

Вагітна Квіткова продемонструвала, як Добринін голосно розмовляє телефоном, залишає взуття будь-де, а також не закриває двері кухонних шафок та не вимикає світло, коли йде з кімнати. Чоловік постійно зайнятий справами, переписується з кимось у телефоні і часто не звертає увагу на повсякденні речі.

Майже 2-мільйонній аудиторії фоловерів Квіткової такий ролик неабияк сподобався. У коментарях підписниці блогерки зазначають, що такі ситуації є дуже життєвими і також знайомі їм.