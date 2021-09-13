Даша Квіткова та Нікіта Добринін замилували новими фото з сином
Джерело:інстаграм Нікіти Добриніна
Знаменита пара – Даша Квіткова та Нікіта Добринін 2 місяці тому стали батьками. Народився їхній довгоочікуваний синочок Лев. Зараз закохані більшість часу проводять з первістком й інколи тішать шанувальників його фотографіями.
Зіркові батьки якомога більше часу намагаються приділити малюкові. Вони радіють новим досягненням Лева та з захопленням спостерігають за тим, як він росте.
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Нові сімейні фото Квіткової та Добриніна
13 вересня Левові виповнюється 2 місяці. З цієї нагоди відомий татусь опублікував у своєму інстаграмі серію фото, де зображений з малюком і коханою. Нікіта тримав Лева на руках, а Даша ніжно обіймала найдорожчих чоловіків. Подружжя мило усміхалося. Тепер, коли їхнього кохання стало ще більше, Квіткова та Добринін завжди усміхаються та насолоджуються кожним моментом з сином.
Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна
Даша Квіткова та Нікіта Добринін з сином / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна
Нікіта Добринін з сином / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна
Текст публікації Нікіти Добриніна:
Сказати чесно? Відзначати успіхи нашого Лева хочеться щодня. Всі батьки зрозуміють мене. І відзначати його особисті дати я також готовий кожної хвилини. Адже Бог подарував мені й Даші цього нереального хлопця. І йому сьогодні 2 місяці, росте з космічною швидкістю.
Даша Квіткова також поділилася радісною новиною з прихильниками. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала фото Лева, де показала, як він виріс від народження.
Син Квіткової та Добриніна / Фото з інстаграму Даші Квіткової
Текст публікації Даші Квіткової:
Сьогодні 2 місяці нашій найчарівнішій, характерній та найкращій людині. Неймовірне щастя були його батьками, він відкриває найпотаємніші кімнатки нашої душі та навчає заново жити. Я точно знаю, що найсолодші щічки дісталися мені. Дякую, що проживаєте з нами кожен день.