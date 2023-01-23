Підколов Дорофєєву: блогер Петро Заставний пожартував про розрив Квіткової та Добриніна

Днями Даша Квіткова заявила, що розійшлася з Нікітою Добриніним. Вони вкрай лаконічно прокоментували розрив і пообіцяли, що скандалів не буде. Їхній друг-блогер Петро Заставний пожартував на цю тему, згадавши історію Дорофєєвої з Кацуріним.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін дружили сім'ями з Петром Заставним та Аліною Френдій. Тож інстаграм-аудиторія чекала реакцію ресторатора на розрив зіркової пари. Він вийшов у сторіс й оголосив, що жодних коментарів і деталей від нього не буде. Однак без гумору не обійшлося.

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Петро Заставний про розрив Квіткової та Добриніна

Привіт всі ті, хто заходить подивитися й дізнатися якусь нову інформацію, чи будуть друзі коментувати історію Даші і Нікіти. Ні, цього не буде. Скажу тільки те, що ми не мінялися парами,

– з усмішкою заявив Петро Заставний.

Так він підколов Надю Дорофєєва та Володимира Дантеса, які порвали в березні після 6 років шлюбу й "обмінялися" парами з друзями Кацуріними – спочатку співачка закрутила роман з Мішею, а потім артист переключився на Дашу.

"Треба було додати в кінці "на жаль", – відреагували фоловери Заставного.

Петро Заставний про розрив Квіткової та Добриніна / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, про розставання з Нікітою Добриніним Даша Квіткова оголосила на інтерв'ю в Маші Єфросиніної. На той час вони якраз роз'їхалися й не мали ніяких стосунків, окрім батьківських. Ведучий залишив дружині будинок, але проводить час з 1,5-річним сином Левом, як і належить татові. За словами блогерки, вони з Нікітою "задушили морально одне одного", тож не виключено, що розлучаться офіційно. Поки пара працює з психологом.

"Бути зараз окремо – це наше спільне рішення. І це життя, нічого критичного не сталося. Вірю, що цей етап ми зможемо пройти достойно", – лаконічно прокоментував Добринін після заяв Квіткової.