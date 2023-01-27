Після розриву з Добриніним: Даша Квіткова з сином полетіла на Мальдіви – розкішні кадри

Нещодавно Даша Квіткова приголомшила новиною про розрив з ведучим Нікітою Добриніним. Тепер разом зі спільним сином блогерка вирушила на Мальдіви.

Пара, яка склалася у 9 сезоні "Холостяка" та була прикладом того, що на реаліті-шоу можна знайти кохання, оголосила про розлучення. Даша Квіткова та Нікіта Добринін не живуть разом, однак зберігають здорові батьківські стосунки заради сина.

Вас може зацікавити Даша Квіткова розповіла про рекордне схуднення на 32 кілограмів: як їй це вдалося

Даша Квіткова з сином відпочиває на Мальдівах

Днями блогерка розповіла, що збирається з сином на відпочинок, однак не розсекречувала, куди саме. В інстаграм-сторіс Даша показувала, що до Львова їх відвіз Нікіта, звідти вони вирушили автобусом у Польщу, з Польщі мали літак до Франкфурта, а звідти ще один. Про те, що Даша та Лев на Мальдівах стало відомо, коли вони прибули до готелю. За словами Квіткової, дорога тривала 3 дні. Вони мали поселитися в готель об 11:00, а приїхали лише о 19:00.

Судячи зі сторіс, Квіткова орендувала віллу біля океану. Також є власний басейн, де можна купатися будь-коли. Лев постійно усміхається, радий такій подорожі. За словами Даші, вона полетіла на інший кінець світу саме для того, щоб син побув на сонечку, біля моря.

Даша Квіткова з сином на Мальдівах / Скриншот інстаграм-сторіс блогерки

Даша вже була на Мальдівах у 2021 році приблизно в цей самий час. Тоді Квіткова відпочива з Нікітою. Подружжя зробило кілька фото на березі океану, якими повідомило, що чекає на поповнення в сім'ї.

Нагадаємо, в інтерв'ю Маші Єфросиніній Даша розповідала, що на місяць заробляє 30 – 40 тисяч доларів. Найбільший дохід Квітковій приносить реклама в інстаграмі. Однак не всі гроші йдуть саме Даші, оскільки в неї є команда, якій виплачує зарплату.