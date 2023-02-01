У віллі на березі океану: як Даша Квіткова відпочиває на Мальдівах – казкові фото та відео

Після оголошення про розрив з Нікітою Добриніним, Даша Квіткова відправилася з сином на Мальдіви. Блогерка проводить час на березі океану та публікує чимало фото та відео з відпочинку.

Даша розповідала, що на відпочинку з сином їй допомагає подруга сім'ї Оля, яка знає Квіткову з 9-ти років. Поки помічниця звбавляє Лева, у блогерки є час для контенту в інстаграмі.

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Як Даша Квіткова відпочиває на Мальдівах

Блогерка перебуває на острові лише кілька днів, але за цей час встигла опублікувати не лише десятки інстаграм-сторіс, а й декілька дописів. На кадрах Даша позує з сином і сама. Здебільшого вона демонструє струнку фігуру в різних купальниках. Після народження Лева зірковій матусі вдалося схуднути на 32 кілограми, тому зараз вона активно хизується результатами у відкритому вбранні.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

У Києві блогерка часто публікувала відео, на яких показувала свої аутфіти. На Мальдівах також зняла такий ролик, коли збиралася на прогулянку островом. Тоді Квіткова надала перевагу легкій довгій сукні, літньому взуттю, повсякденному макіяжу, розпущеному волоссю та стильним прикрасам.

У стрічці інстаграм-сторінки знаменитої матусі часто з'являється її син Лев. Квіткова показує, як проводить час з малюком.

Для комфортного відпочинку Даша орендувала віллу на березі океану. Біля помешкання є власний басейн, де Леву дуже подобається плавати.

Нагадаємо, раніше Даша розповіла, що поїздку на Мальдіви оплатила сама, без допомоги Нікіти Добриніна. З допомогою блогу дівчина заробляє 30 – 40 тисяч доларів на місяць, тому має можливість оплатити поїздку на один з найдорожчих курортів світу.