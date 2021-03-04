Даша Астаф'єва засвітила груди в кофті з глибоким декольте: еротичні фото

4 березня 2021 , 22:24
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Джерело:

інстаграм Даші Астаф'євої

Український секс-символ Даша Астаф'єва розбурхала уяву користувачів мережі провокативними фотографіями. Знаменитість постала перед камерою у блакитній кофті без бюстгальтера.

Даша Астаф'єва неодноразово демонструвала розкішне оголене тіло на камеру. Сексуальна та зваблива знаменитість потішила понад 400-тисячну аудиторію підписників еротичними кадрами.

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Зірка постала перед камерою на сірому тлі, привернувши увагу до свого образу. На серії світлин, які Даша поширила в мережі, вона зображена в обтислій блакитній кофті з глибоким декольте. Видно, що під вбранням немає спідньої білизни. Астаф'єва засвітила не лише оголені груди, а й їхні інтимні зони. Такий верх народна улюблениця поєднала зі спідницею або штанами бежевого кольору.

Волосся Даша зібрала в елегантну зачіску ззаду. На обличчі вона зробила ніжний макіяж у коричневих відтінках. Знаменитість мило усміхалася та насолоджувалася моментом.

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