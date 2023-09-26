Нашого Чічу вбили, – Даша Астаф'єва у сльозах повідомила про втрату улюбленця

Співачка Даша Астаф'єва повідомила про втрату чотирилапого улюбленця – собаки Чічіко. На думку зірки, причиною стала халатність і жорстокість ветлікарів.

Волонтерка й співачка Даша Астаф'єва в інстаграм-сторіз розповіла сумну новину – вона втратила свого собаку на ім'я Чіча. Як повідомила зірка, вона зверталась до ветеринарної клініки, яка і погубила чотирилапого улюбленця.

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Даша Астаф'єва втратила улюбленця

За словами артистки, причиною смерті її собаки стала жорстокість ветеринарів. Зірка повідомила, що збере усі докази та пізніше розповість деталі.

Сьогодні нашого Чічу вбили у ветклініці. Поки що я не можу про це говорити. Але згодом я це доведу і хочу розповісти всім. Люди які це зробили – нелюди. Сталася жахлива ситуація халатного й жорстокого ставлення до члена нашої родини. Якщо ви є пацієнтами цього закладу, терміново припиніть користуватись їхніми послугами. Це вбивці. Вся команда,

– написала Даша Астаф'єва.



Даша Астаф'єва про втрату улюбленця / Фото з інстаграм-сторіз

Співачка показала миле фото її улюбленця, якого вона називала своїм сином – Чічі.



Даша Астаф'єва про втрату улюбленця / Фото з інстаграм-сторіз

"Він був дитиною", – Даша про свого улюбленця

Даша Астаф'єва також опублікувала відео, в якому звернулась до підписників. Вона зі сльозами на очах подякувала за підтримку, але наголосила, як важливо підбирати хорошого спеціаліста.

Я дякую всім за ваші слова. Звичайно, ніхто з вас не може допомогти. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що треба дуже ретельно підбирати спеціаліста, який лікує вашого собаку. Не треба довіряти людям, друзям. Я в жахливому стані, нічого не можу робити всі ці 2 дні,

– зізналась співачка.

Даша Астаф'єва про втрату: відео

Також зірка емоційно звернулась до тих, хто знецінює цю втрату. Для неї Чічіко був не просто собакою, а дитиною.

"Всі, хто каже, що це просто собака, ідіть на х*й. Самі ви собаки й*бані. Він був дитиною. Яку ми довірили друзям. Яким, звичайно, було пох*й на чужу дитину. Таке життя", – написала Астаф'єва.



Даша Астаф'єва про втрату улюбленця / Фото з інстаграм-сторіз