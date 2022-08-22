"На жаль, я не така досвідчена, як ви": Астаф'єва відреагувала на скандальний флешмоб з тризубом

Зірка журналу Playboy теж долучилась до флешмобу #тризубнезалежності, який запровадила рекламна агенція Banda Agency та Мінкульт. Вона сказала, що не знала про скандальний підтекст жесту, який запропонували відтворити організатори флешмобу.

Скандал навколо флешмобу з жестом тризуба від Banda Agency та Мінкульту рознісся по багатьох соцмережах. Організатори пропонували показати до Дня Незалежності тризуб на пальцях, який мовою жестів символізував букву "Н", тобто "незалежність". Але творці задуму, ймовірно, не знали, що у ньому українці можуть розгледіти сексуальний підтекст.

До слова Новий конфуз з Banda Agency: у мережі розкритикували "крінжовий" флешмоб до Дня Незалежності

Тому після хвилі критики допис з фотографіями зірок видалили, а потім написали пояснення, що таким жестом вони хотіли об'єднати усіх українців, навіть тих, які перебувають в окупації. Адже жест "з трьох пальців", який колись демонстрував політик Вячеслав Чорновіл, є більш впізнаваним і нібито може загрожувати безпеці. Зокрема такий жест вже використовує політична партія "Свобода". У Мінкульті теж перепросили за неповне дослідження питання і надмірний креатив.



Даша Астаф'єва брала участь у флешмобі / Скриншот з інстаграму

У флешмобі брали участь Надя Дорофєєва, Джамала, Alyona Alyona, учасник гурту Kalush Orchestra, Олександр Ткаченко та Даша Астаф'єва зокрема. В інстаграмі вона вже відреагувала на конфуз.

Щодо ситуації з жестом. Я просто хочу Вам пояснити, що я зараз відчуваю, тому що як патріот я завжди намагаюсь підтримувати активності, і це була одна з тих активностей, яка мені здалася дуже гарною. На жаль, я не така досвідчена як ви, мої підписники. На жаль, я не така досвідчена у жестах та сексуальному досвіді, і зараз в мене немає часу на те, щоб вчитись чомусь новому. Бажаю всім успіхів, сподіваюсь, що буду більш обачною після цього,

– прокоментувала Астаф'єва.

У відео вона також ще написала, що "у кожного, хто долучений до добрих справ, навіть часу немає на те, щоб перевіряти, що саме означає той жест, і вона вже не каже про те, щоб спробувати".

Зазначимо, що на скандальний флешмоб також відреагувала співачка Христина Соловій, яка показала жест, який раніше використовував Чорновіл та Ющенко.



Христина Соловій підтримала "тризуб Чорновола" / Фото з інстаграму співачки