Кажуть, що це благодійність, – Даша Астаф'єва звинуватила артистів у зароблянні грошей на війні

Співачка Даша Астаф'єва з перших днів війни приєдналася до волонтерів у Києві. Вона всіляко намагається допомогти нашим військовим. А от українських артистів, які виступають за кордоном нібито на благодійних концертах, звинуватила у зароблянні грошей.

Чимало українських артистів під час війни перебувають за кордоном. Там вони долучаються до різних благодійних заходів. Даша Астаф'єва переконана, що деякі артисти таким чином заробляють гроші, а не допомагають Україні.

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Даша Астаф'єва про українських артистів за кордоном

Іноді вони кажуть, що заробляють мільйони. Де ті мільйони, де цей доказ? Просто сядь і подивися виступи. Це люди, які не чули вибухів. Я не вважаю, що це відверто, що це чесно,

– сказала виконавиця.

Конкретних імен Даша не називала, але вона впевнена, що не всі зірки насправді допомагають нашій країні з-за кордону.

Ті артисти, які залишилися в Україні, теж часто виступають, однак перед військовими. Вони намагаються хоча б якось подякувати захисникам за все те, що ті роблять для нас. За словами Даші, це зовсім інші емоції ніж ті, що музиканти переживають на сцені, де дують вентилятори, світять прожектори. Астаф'єва вважає, що в більшості випадків на благодійних концертах артисти заробляють гроші.

Зараз дуже гарний час, щоб заробити. Вони кажуть, що це є благодійність. Але я думаю, що вони заробляють гроші,

– підсумувала співачка.

Даша Астаф'єва про благодійні організації

Даша Астаф'єва за час війни контактувала з декількома благодійними організаціями й робота деяких з них її вразила, адже з'ясувалося, що вони забирають собі 20 відсотків від усіх пожертвувань:"Розподіл такий, мене заткнули за хвилину. При тому, що я не буду мовчати. Нехай це буде на вашій совісті. Адже потім люди, які це роблять, собі збиратимуть на здоров'я. Потрібно бути дуже уважними із благодійними фондами. Вони забирають 20 відсотків кожного збору. Офіційно. А не офіційно?".

Інтерв'ю Даші Астаф'євої: дивіться відео онлайн