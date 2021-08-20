Даша Астаф'єва розповіла, як з неї глузували через веснянки на обличчі

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва раніше дуже сильно соромилась своїх веснянок. Вони здавалися зірці некрасивими, а також ставали причиною насмішок. Зірку називали "рябою" і "конопе".

Відома українська співачка та модель Даша Астаф'єва, як і більшість українських зірок, боролась із комплексами. У новому дописі зірка розповіла, що дуже не любила себе за помітне ластовиння.

До слова Вдарили головою об стіну і викидали речі: MELOVIN розповів, як з нього знущались у школі

Даша Астаф'єва про глузування через веснянки

Знаменитість розповіла, що перестала любити свої веснянки тоді, коли зрозуміла, що не схожа на інших. Їй здавалося, що ластовиння схоже на бруд. Даша Астаф'єва упевнилась у своїх думках тоді, коли з неї почали насміхатися.

"Ряба", "конопе", "на тобі мухи посиділи". Фух. Чого ми з веснянками тільки не чули,

– зізналась артистка.

Тоді зірка довго мріяла про те, щоб назавжди позбутися веснянок та видалити їх. Однак ці плани не збулися. Наостанок модель побажала усім людям, що мають ластовиння, любити себе і знайти коханого чи кохану, що закохається в цю миловидну особливість.



Даша Астаф'єва / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Нагадаємо, нещодавно співак MELOVIN поділився моторошними історіями про те, як зазнавав булінгу в школі. Йому кричали "Чому ти ідеш до чоловічого туалету", ловили у коридорах, кидали рюкзак, плювали у склянку із соком, викидали речі у вікно. Одного разу хлопця вдарили головою об стіну так, що він потрапив до лікарні.

Текст публікації Даші Астаф'євої

Полюби веснянки свої, і весь світ тобі посміхнеться.

Як же довго я соромилася своїх міток. Буквально, з першого усвідомлення, що я не така, як всі... Мені здавалися вони брудними й непривабливими. А головне, завжди були плюс одним приводом для глузувань.

"Ряба", "Конопе", "на тобі мухи посиділи".

Фух. Чого ми з веснянками тільки не чули. Видалити – мрія, яка (красно дякую) так і не збулася.

Веснянкувата армія, ми вас обіймаємо! Любіть себе. І нехай у кожної такої людини, зустрінеться той, хто захоче почати рахувати ці чарівні крапочки… (Знаю-знаю, це буде довго).