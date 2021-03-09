Секс-символ Даша Астаф'єва розбурхала мережу еротичними фото в леопардовій білизні

Українська співачка та модель Даша Астаф'єва вкотре розбурхала уяву прихильників еротичними світлинами. Зірка позувала на камеру у надзвичайно сексуальній білизні з леопардовим принтом.

Даша Астаф'єва належить до тих знаменитих жінок, які не соромляться оголюватися на камеру. Зірка вкотре продемонструвала своє розкішне тіло 449-тисячній аудиторії підписників.

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Сексуальний look Даші Астаф'євої

Народна улюблениця постала перед камерою на тлі білої стіни. Даша зображена на фотографіях у відвертій білизні з леопардовим принтом. Бюстгальтер вдало підкреслив пишний бюст знаменитості, а трусики закцентували увагу на апетитних сідницях.

Надзвичайно звабливий look зірка доповнила численними аксесуарами. Вона одягнула довгі золотисті рукавички, на шиї красувалися намиста, а на голові була красива чорна вуаль.

Волосся Астаф'єва вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з червоною помадою на губах. Зірка еротично позувала, демонструючи свою сексуальність.

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Відверті фото еротичних зірок: