Це мій герой, – Даша Астаф'єва пригадала, як після алкоголю записувала відео для Залужного

Співачка Даша Астаф'єва зізналася, що записувала відео для Валерія Залужного після того, як випила алкоголю. Що артистка сказала головнокомандувачу ЗСУ – дізнавайтеся далі.

Валерій Залужний за час повномасштабної війни став кумиром мільйонів українців. Серед його шанувальників є багато жінок, серед яких знаменитості. Даша Астаф'єва зізналася, що мріє особисто зустрітися з генералом і подякувати йому.

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Як Даша Астаф'єва записувала відео для Залужного

Під час сімейної вечері артистки випила алкоголю і вирішила, що саме час записати відео для головнокомандувача ЗСУ. У ролику вона хотіла особисто подякувати Валерію Федоровичу за те, що він робить для України.

Я якось хильнула і записала йому відео. Тоді відчула себе на місці тих чоловіків, які постійно надсилають мені різне в особисті повідомлення. Але мені не соромно, бо ми всі знаємо, який він герой, як багато робить для кожного з нам, як нас заспокоює. Це мій герой, особистий,

– сказала Астаф'єва.