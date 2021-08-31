Даша Астаф'єва політала на параплані над морем: казкові фото та відео

Модель і співачка Даша Астаф'єва наважилась на екстремальну розвагу. На відпочинку на морському узбережжі вона політала на параплані. Зірка розглядала мальовничі пейзажі з висоти 3 700 метрів.

36-річна Даша Астаф'єва зізналась, що одним вчинком вбила двох зайців – втілила мрію і поборола страх висоти. Як з'ясувалось, на сміливий крок вона зважилася ще у свій день народження, 4 серпня. З висоти 3 700 метрів вона подивилась на безкрає море та зелені гори.

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З неба видно пляж, розміром з наперсток. І такі ж проблеми й печалі, коли дивишся звідти на них,

– поділилась емоціями співачка.

Даша Астаф'єва додала, що політ на параплані – справжня перемога для неї, адже в реальному житті вона нерішуча – часто сумнівається та хвилюється. Так, на екстремальну розвагу модель надихнула подруга Наталя, яка здійснила сміливий вчинок разом з нею.

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Повний текст публікації Даші Астаф'євої:

Вчись довіряти мріям. Не дозволяй страхам забирати можливість стати краще. Перемогти себе під силу тим, хто себе втратив.

3 700 метрів – позамежна була висота. А з неба видно пляж, розміром з наперсток. І такі ж проблеми й печалі, коли дивишся звідти на них. І ніжками торкнувшись землі, побіжу вже зовсім інша я.

Цей пост для тих, хто знає мене справжню. Яка вічно радиться, сумнівається, хвилюється і яка на так багато не зважилася до цього дня. Це маленька, але перемога. Без сумнівів скажу: у кожного маленького вчинку за спиною стоїть хтось великий. Мудрий і сміливий. Рідний настільки, що відповідальність йому не страшна.

Адже вона і є любов. Просто у слові більше букв. Він і сам помирав. Навчившись себе воскрешати, він безстрашно рятує інших. Дякую тобі моя Натафа.