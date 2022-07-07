Постільну білизну зміню, коли закінчиться війна, – як Даша Астаф'єва живе зараз

Співачка та модель Даша Астаф'єва раніше була секс-символом, а на початку війни жила в підвалі, чистила картоплю для захисників, допомагала, чим могла. Дівчина пообіцяла сама собі, що постільну білизну змінить лише тоді, коли закінчиться війна.

Зараз виконавиця не може займатися творчістю й сумнівається, що колись одягне ті концертні костюми, в яких виступала до 24 лютого.

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Я забігала у холодну квартиру, з зачиненими вікнами, де все шкереберть. Я досі не змінювала постільну білизну. Сказала, що зроблю це, коли закінчиться війна. Дала собі таку обіцянку. Живучи в підвалі, я забігала в квартиру, дуже швидко приймала душ, робила процедури з догляду. Щоразу, коли вдягала нову білизну, думала: "Якщо мене вб'ють, то в ній ховатимуть, ніхто не буде переодягати". Все, що я одягала, замірювала думками людини, яка вмиратиме. Щодня я помирала,

– розповіла Даша.

Приходячи у квартиру, артистка відкривала шафу з концертним одягом, згадувала, як колись виступала в ньому. Зараз Даша сумнівається, що колись знову одягне його. Плакала, щоб відчути, що жива.

Раніше Астаф'єва виступала з еротичною програмою, на сцені демонструвала свою спокусливість, зваблювала чоловіків. Зараз вона виступає для військових, однак вибрала нейтральні пісні, які трохи переробила: "Це зовсім інший стиль, зовсім інші відчуття. Я не можу зараз займатися творчістю. Відчуваю обов'язок приїхати, підтримати. Після кожної першої пісні кажу: "Друзі, мені дуже соромно зараз співати, виступати, але не соромно бути тут, говорити суржиком". Я боялася побачити людей, які бачили обличчя смерті".

Я дивлюсь на цих хлопців і не думаю про секс, як завжди думала на своїх концертах. У мене все зламалось, все зрушилося. Зараз я на них дивлюсь і не можу казати ці слова. Це люди, до яких величезна повага. Я вибрала нейтральні пісні у бачу, що вони зовсім не торкають людей. Але це можливість приїхати у висловити свою повагу, сказати, що ми їх чекаємо,

– зізналася Астаф'єва.

Інтерв'ю Даші Астаф'євої: дивіться відео онлайн