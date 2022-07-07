Сейчас исполнительница не может заниматься творчеством и сомневается, что когда-нибудь наденет те концертные костюмы, в которых выступала до 24 февраля.

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Я забегала в холодную квартиру, с закрытыми окнами, где все кувырком. Я до сих пор не меняла постельное белье. Сказала, что сделаю это, когда кончится война. Дала себе такое обещание. Живя в подвале, я забегала в квартиру, очень быстро принимала душ, делала процедуры по уходу. Каждый раз, когда одевала новое белье, думала: "Если меня убьют, то в нем будут прятать, никто не будет переодевать". Все, что я одевала, замеряла мыслями умирающего человека. Каждый день я умирала,

– рассказала Даша.

Приходя в квартиру, артистка открывала шкаф с концертной одеждой, вспоминала, как когда-то выступала в нем. Сейчас Даша сомневается, что когда-нибудь снова наденет его. Плакала, чтобы почувствовать, что жива.

Ранее Астафьева выступала с эротической программой, на сцене демонстрировала свою соблазнительность, обольщала мужчин. Сейчас она выступает для военных, однако выбрала нейтральные песни, которые немного переделала: "Это совсем другой стиль, совсем другие ощущения. Я не могу сейчас заниматься творчеством. Чувствую обязанность приехать, поддержать. После каждой первой песни говорю: "Друзья, мне очень стыдно сейчас петь, выступать, но не стыдно быть здесь, говорить суржиком". Я боялась увидеть людей, видевших лицо смерти".

Я смотрю на этих ребят и не думаю о сексе, как всегда думала на своих концертах. У меня все сломалось, все сдвинулось. Сейчас я смотрю на них и не могу говорить эти слова. Это люди, к которым огромное уважение. Я выбрала нейтральные песни в вижу, что они совсем не касаются людей. Но это возможность приехать в выражение своего уважения, сказать, что мы их ждем,

– призналась Астафьева.

Интервью Даши Астафьевой: смотрите видео онлайн