Дар'я Петрожицька з "Папіка" стала заслуженою артисткою України
Джерело:Офіс Президента України
З нагоди Дня українського кіно Володимир Зеленський відзначив державними нагородами низку зірок. Так, 30-річна акторка театру та кіно Дар'я Петрожицька стала заслуженою артисткою України.
Учасниця "Танців з зірками", "Голосу країни" та зірка рейтингового серіалу "Папік" може похизуватись новою почесною відзнакою. Дар'я Петрожицька одна з небагатьох, кому в День українського кіно надали звання заслуженої артистки.
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Державна нагорода дісталась їй "за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва, вагомі творчі здобутки, високу професійну майстерність".
Наразі Дар'я Петрожицька не встигла відреагувати на престижну відзнаку. Судячи з інстаграм-профілю акторки, у день підписання указу Володимиром Зеленським вона відпочивала в місті Гамбург, що в Німеччині. У подорож Європою зірка відправилась після завершення зйомок комедійного детектива "Джек і Лондон".
Дар'я Петрожицька в Гамбурзі / Фото з інстаграму акторки
Хто з зірок отримав нагороди в День українського кіно
- У суботу, 11 вересня, Володимир Зеленський відзначив за творчі здобутки колегу Дар'ї Петрожицької по серіалу "Папік" – Станіслава Боклана. 61-річного актора нагородили орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.
- Державна нагорода дісталась і шоумену Юрію Горбунову, який уже є заслуженим артистом України. Від президента він також отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
- Тоді як 55-річну акторку Ольгу Сумську відзначили орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.