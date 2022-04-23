Дантес зізнався, як вони з Дорофєєвою поділили майно й кому дістався будинок

У березні Дорофєєва та Дантес оголосили, що розлучаються. Як з'ясувалося, вони роз'їхалися ще на початку лютого, але під час війни жили разом. У пари залишився розкішний будинок під Києвом, який вони планують продати, а гроші – поділити.

З кожним інтерв'ю з'являються все нові й нові подробиці розлучення Володимира Дантеса та Наді Дорофєєвої. У розмові зі Славою Дьоміним співак зізнався, що ще на початку лютого з'їхав на орендовану квартиру, бо в січні вони вирішили, що розходяться. Він хотів залишити коханій будинок, але та запропонувала його продати.

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Дантес про розлучення з Дорофєєвою

Я сказав: "Хочеш, забирай будинок", а Надя каже: "Мені не потрібні ці героїчні вчинки. Ми будували його разом, й ділитимемо теж разом". Ніхто з нас не захотів би залишатися в цьому будинку,

– зізнався Дантес.

Дантес з Надею Дорофєєвою біля будинку під Києвом: фото

Він розповів, що 1 березня вони з Дорофєєвою планували вечірку, на якій красиво оголосили б, що розлучаються. Однак плани зірок перекреслила війна, яка їх трохи зблизила.

"Коли почалася війна, ми були поруч, я приїхав додому. Збирали разом речі. І за два тижні таке дивне відчуття, що ми не разом, а начебто разом. Зрозуміли, що картинка нечесна й вирішили жити порізно й під час війни", – поділився Дантес.

Артист додав, що зараз вони з Надею нормально спілкуються, але почуття в нього залишилися. Тож, на відміну від співачки, до нових стосунків він не готовий, як і до офіційного розлучення під час війни.

Ми взагалі про це не думаємо, ця сторінка в паспорті не тисне на тебе. Я не бачу необхідності робити це прямо зараз, й Надя теж не бачить. Захочемо, зробимо,

– заявив Володимир про офіційне розлучення.

Повне інтерв'ю Дантеса Славі Дьоміну: дивіться відео онлайн