Новиною Салем поділився 1 жовтня, у День захисників і захисниць України. Пише Showbiz 24 з посиланням на його інстаграм.

Моє військове життя зараз трохи змінилось. Я зрозумів, що робота в штабі (адміністрації) не менш важлива. Ми намагаємося робити все, щоб бойовим групам було легше виконувати завдання на позиціях. Я знаю, про що говорю, бо не так давно був на тому боці,

– написав Даніель Салем.

Телеведучий наголосив, що кожен військовий на фронті й в тилу робить вагомий вклад у боротьбу, щоб наблизити перемогу України у війні, яку розпочала Росія.

До речі! Даніель Салем поєднує службу з кар'єрою у кіно і на телебачення. Наприклад, він став ведучим шоу "Зважені та щасливі", про що телеканал СТБ повідомив у березні. Прем'єра 10 сезону відбулась 28 вересня.

Що відомо про службу Даніеля Салема?