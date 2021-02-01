Дан Балан приїхав на зйомки "Голосу країни-11": фото та відео

На знімальному майданчику "Голосу країни-11" помітили тренера минулого сезону, улюбленця жінок – Дана Балана. Наразі невідомо, для чого артист приїхав на зйомки, проте ведучий проєкту Юрій Горбунов натякнув, що молдавського виконавця глядачі побачать в одному з випусків.

Джерело: інстаграм Юрія Горбунова

Юрій Горбунов опублікував селфі з артистом на особистій сторінці в інстаграмі. Також мережею шириться ролик, де Дан Балан позує біля Тіни Кароль у тренерському кріслі.

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Дан Балан на зйомках "Голосу країни-11"

У минулому сезоні вокального шоу між Тіною та Даном відбувалася хімія. Глядачі неодноразово запідозрювали артистів у романтичних стосунках, проте самі знаменитості такі чутки відмовлялися коментувати. В 11-ому сезону Дан Балан вже займає тренерське крісло, однак у знімальний павільйон "Голосу країни" виконавець все-таки завітав.

Спершу, фото з харизматичним співаком у своєму інстаграмі опублікував Юрій Горбунов. У публікації він написав: "Ви просили селфі з Даном? Будь ласка!". Ведучий натякнув, що Балана глядачі побачать в одному з ефірів проєкту.

Також у мережі опублікували відео, де Дан сидить поруч із Тіною Кароль у її кріслі тренера. Ймовірно, між співаками все-таки є теплі стосунки та симпатія. Нещодавно у своєму профілі в інстаграмі Балан оприлюднив зворушливе фото з українською попдівою та привітав її з днем народження.