Приїжджав до нього не раз, – Святослав Вакарчук про загибель "Да Вінчі" Дмитра Коцюбайла

Герой України Дмитро Коцюбайло "Да Вінчі" загинув у бою, захищаючи країну від загарбників. Святослав Вакарчук відреагував на втрату.

Володимир Зеленський повідомив про загибель Героя України Дмитра Коцюбайла, який боронив Україну від російських окупантів з 18 років. Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук відреагував на трагічну новину.

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Святослав Вакарчук відреагував на втрату

Музикант зізнався, що познайомився з Дмитром 3 роки тому під Авдіївкою. Після цього вони неодноразово бачилися. Святослав зізнався, що "Да Вінчі" завжди надихав і був готовий до викликів.

Загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, "Да Вінчі"… Ми познайомились ще у 2020 році під Авдіївкою. Я приїжджав до нього, його побратимів та посестр не раз… Впевнений, пасіонарний, готовий до будь-яких випробувань, він завжди надихав. Велика втрата! Вічна пам'ять Герою,

– написав Святослав Вакарчук.



"Да Вінчі" / Фото з фейсбуку Святослава Вакарчука

На втрату також відреагував режисер і військовий Олег Сенцов. Він підкреслив, що ми помстимося за кожного загиблого воїна.

Що відомо про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким загиблого героя. Вічна пам'ять.

У 18-річному віці Дмитро залишив навчання і з Майдану пішов на фронт. Він обороняв країну у складі Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Захисник провів роки на війні, а у 2015 році отримав поранення танковим снарядом – і через 3 місяці реабілітації повернувся на фронт.

У 2021 році Володимир Зеленський присвоїв "Да Вінчі" звання Героя України, він став першим добровольцем з такою відзнакою. Того дня нагородили всіх добровольців, які стали на захист України у 2014 році.

Після повномасштабного вторгнення продовжив воювати, був на Київщині, у Запорізькій області, Бахмуті. 7 березня його не стало.

"Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну", – повідомив Володимир Зеленський.