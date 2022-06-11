Чула, як над головою летить ракета, – солістка Go_A про те, як 24 лютого тікала з дому з котом

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко згадала день 24 лютого, коли почалась війна. Тоді вона разом з котом тікала з лівого берега Києва.

Солістка гурту Go_A Катерина Павленко відверто розповіла, де її застала війна. Вона була в Києві та прокинулась ще до того, як почались вибухи.

До слова Італійські друзі не забули: Катерина Павленко зізналась, хто надав їй житло в Мілані

Катерина Павленко про перші дні війни

"Лежала в темноті й потім почалися вибухи. Почали, як я потім зрозуміла, Бориспіль бомбити. В мене тут було так голосно, я ввімкнула телефон і Катя, моя помічниця, вона була у Василькові, там теж почалося. Вона мені голосовими скидала, що я маю робити. Вона мені сказала: "Бери теплі речі, документи й спускайся, відходь подалі від будинку, бо летять ракети", – згадала Катерина Павленко.

Виконавиця зізналась, що не розуміла, як їй діяти далі. Вона сиділа під під'їздом, слухала вибухи й спостерігала за людьми, які роз'їжджались у паніці.

Я, дійсно, коли сиділа під під'їздом чула, як ракета пролетіла над головою. Я з собою взяла кота, котячий корм, готівку і документи. Я сиділа під під'їздом, не розуміла, що мені робити, куди йти. Новин тоді ще не було, взагалі не зрозуміло, що відбувається,

– поділилась співачка.



Катерина Павленко / Фото з інстаграму Катерини Павленко

"Якщо війна, то яке це все має значення"

Солістка Go_A розповіла, що разом з менеджером втікала з лівого берега Києва: "Потім мені зателефонував наш менеджер і сказав, що забере мене на правий берег, бо можуть підірвати мости. Ми стали у корку, бо весь Бориспіль почав евакуйовуватися. Потім мене занесло на Виноградар. Дві доби на підземному паркінгу ми жили".

Катерина Павленко також зізналась, що залишила у своєму домі всі музичні напрацювання, бо подумала, що все це не має значення.

"Я пам'ятаю цей момент, коли я виходила з квартири востаннє, я тоді спустилася на низ, відійшла від будинку і більше не поверталася. Тобто все, що у мене було у рюкзаку, з тим 1,5 місяця і жила. І коли виходила, я подивилася на ноутбук, а у мене там всі музичні записи, ми готувалися до релізу, вся моя робота була там. Я так подивилася: "Може, ноутбук взяти з собою?". А потім думаю: "Якщо війна, то яке це все має значення. Навіщо мені музика і ці наробітки?". Залишила і пішла".