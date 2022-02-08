У чорному халаті: Катерина Кухар зачарувала домашнім образом

Прима-балерина під час насиченого гастрольного графіку знаходить час для нових публікацій. Днями вона поділилася світлинами, де показала, як виглядає після виступу.

Катерина Кухар, маючи вільний час, надає перевагу читанню. Вона любить провести декілька хвилин за прочитанням паперової книжки.

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Домашній look Катерини Кухар

На гастролях прима-балерина також багато читає. Саме під час цього заняття вона зробила декілька кадрів, якими вже поділилася в мережі. Катерина позувала, лежачи на дивані в атмосферній кімнаті.

Кухар була одягнена у вишуканий домашній халат чорного кольору. Волосся вона вклала в елегантні локони, а на обличчі був насичений макіяж з темними тінями на повіках і яскравою помадою на губах. Схоже, що балерина відпочивала після чергового концерту.



Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини



Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини

Текст публікації Катерини Кухар: