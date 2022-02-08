У чорному халаті: Катерина Кухар зачарувала домашнім образом
Джерело:інстаграм Катерини Кухар
Прима-балерина під час насиченого гастрольного графіку знаходить час для нових публікацій. Днями вона поділилася світлинами, де показала, як виглядає після виступу.
Катерина Кухар, маючи вільний час, надає перевагу читанню. Вона любить провести декілька хвилин за прочитанням паперової книжки.
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Домашній look Катерини Кухар
На гастролях прима-балерина також багато читає. Саме під час цього заняття вона зробила декілька кадрів, якими вже поділилася в мережі. Катерина позувала, лежачи на дивані в атмосферній кімнаті.
Кухар була одягнена у вишуканий домашній халат чорного кольору. Волосся вона вклала в елегантні локони, а на обличчі був насичений макіяж з темними тінями на повіках і яскравою помадою на губах. Схоже, що балерина відпочивала після чергового концерту.
Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини
Катерина Кухар у чорному халаті / Фото з інстаграму прими-балерини
Пам'ятаєте цю книжкову романтику, коли потрібно було ходити до бібліотеки, годинами вибирати книги, знаходити місце у залі для читання чи брати по талончиках додому?
Зараз же, з безліччю різноманітних додатків, аудіокниг та книжкових онлайн-магазинів можна дістати будь-якого автора або одним із першим прочитати щось нове. Але чомусь сам процес читання книги відійшов на другий план, а на перший план вийшло споживання відео- та фотоконтенту. Ритм сучасної людини заточений під дуже короткі інформаційні повідомлення розважального змісту, а книга, навіть найлегша, – це довго.
А що казати про дітей?
Адже в найближчому майбутньому без читання, буде вкрай важко досягти успіху в цьому стрімкому світі. Може, звісно, вам здається, що все це нісенітниця. Але факти говорять про те, що без читання ніяк не можна змусити свій мозок справлятися з тими завданнями, які ставить перед нами життя, тому що книга вчить грати в довге.
Чесно зізнаюся, нам теж буває важко змотивувати дітей читати, але ми шукаємо різні виходи:
- читаємо разом перед сном;
- обираємо книги за інтересами;
- подаємо власний приклад;
- купуємо інтерактивні книги;
- дивимося фільми або мультфільми, зняті за книгами та порівнюємо, вчимо помічати деталі та аналізувати.
Читання знижує стрес, розвиває інтелект, розширює світогляд, а також допомагає у скрутних ситуаціях приймати правильне рішення.
І є ще один разючий бонус, про який рідко згадують, говорячи про користь читання. Людині, яка читає, не потрібна калорійна їжа, щоб впоратися з тяготами нудного життя і люди, що читають, набагато менше схильні до зайвої ваги.
В цьому випадку найлегше почати з себе, а потім залучити дитину до цього заняття. Так що, дістанемо книгу, що давно чекає на вас?Яку прочитаєте насамперед?