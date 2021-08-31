Чорногорія, Португалія і Київ: Леся Нікітюк показала найяскравіші моменти літа 2021 у фото

Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк активно провела літній відпочинок. За цей час вона встигла побувати на курортах у Чорногорії та Португалії, а також на річковій прогулянці Дніпром. Зірка показала фото найяскравіших моментів сезону.

Відома українська блогерка та телеведуча Леся Нікітюк активно веде блог в інстаграмі. Там вона часто ділиться фото з прихильниками. Цього разу зірка вирішила поділитися світлинами з літа 2021 року.

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У спекотний сезон Леся Нікітюк працювала, але знаходила час для відпочинку.

У липні телеведуча обрала курорт серед моря та гір і відправилась у Чорногорію. Там вона насолоджувалась краєвидами та влаштовувала відверті фотосесії в купальниках.

На початку серпня Леся Нікітюк полетіла до Португалії, а саме, на Мадейру, де народився футболіст Кріштіану Роналду. Там зірка була й раніше – коли знімалась в тревел-шоу "Орел і решка". Оселилась блогерка в 16-поверховому готелі з 5 зірками та виглядом на океан.

Між відпустками знаменитість проводила час в Україні, де так само відпочивала. Вона приїжджала до родичів у Хмельницький, а також взяла участь у фотосесії на Русанівці. Останнім літнім спогадом для Лесі Нікітюк стала прогулянка Дніпром на яхті, де вона позувала в образі морячки.

Найяскравіші моменти літа Лесі Нікітюк у фото



Леся Нікітюк у Португалії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Португалії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Португалії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Португалії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у ресторані на Мадейрі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Чорногорії / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк у Києві / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Леся Нікітюк на прогулянці Дніпром / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк