У чорній сукні з оголеними плечима: Кейт Міддлтон зачарувала елегантністю на червоній доріжці

Кейт Міддлтон і принц Вільям побували на прем'єрі фільму у Великій Британії, де зустрілися з Томом Крузом. На червоній доріжці герцогиня Кембриджська продемонструвала неймовірно елегантний аутфіт у чорній вечірній сукні.

Подружжя відвідало прем'єру фільму "Топ Ґан: Меверік". На урочистому заході Кейт Міддлтон продемонструвала нове вбрання, яким вразила присутніх, серед яких був голлівудський актор Том Круз.

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Вечірній look Кейт Міддлтон

Для світського виходу Кейт Міддлтон обрала елегантну та вишукану сукню чорного кольору. Вона була приталеною та гарно виокремила витончену фігуру герцогині. Акцент в образі був на оголених плечах, які підкреслила біла вставка на сукні. Зазначимо, що Кейт вперше з'являється на публіці в сукні з оголеними плечима, що є порушенням королівського протоколу. Раніше Кетрін завжди обирала вбрання з подовженими рукавами.

Цього разу волосся дружина принца Вільяма не вкладала у локони, а навпаки, вирівняла, що додало аутфітові привабливості. На обличчі в герцогині був насичений вечірній макіяж. Серед аксесуарів аутфіт довершили довгі розкішні сережки та лаконічний чорний клатч. Зі взуття Міддлтон обрала туфлі на підборах.

Герцоги Кембриджські на прем'єрі фільму / Фото з інстаграму Кейт і Вільяма

Принц Вільям позував поруч з коханою у чорному смокінгу, білій сорочці та з чорним метеликом. Вбрання закоханих гармонійно поєдналися, тому їхні образи вдало доповнювали один одного.

У дописі під фото герцоги Кембриджські зазначили, що були раді зустрітися з акторами. Ця прем'єра була на підтримку роботи організації, що допомагає десяткам тисяч людей, які працюють за лаштунками у провідній світовій кіно- і телеіндустрії Великої Британії.