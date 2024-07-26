Військовослужбовець у розмові з 24 Каналом поділився, чому вирішив долучитися саме у цей підрозділ. Нагадаємо, Жадан повернувся до служби після виступу на Atlas United 2024 та опублікував фото з побратимами.

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Чому Жадан долучився до "Хартії"

"По-перше, у мене є робота, яку я роблю і сподіваюсь, роблю ефективно. По-друге, "Хартія" – це як моя родина. Я був при народженні цього підрозділу", – зазначив Жадан.

Фронтмен гурту "Жадан і Собаки" разом з друзями створювали цей підрозділ. Спочатку як Добровольче формування територіальної громади, а потім допомагали йому стати на ноги: заряджали хлопців та дівчат, одягали, споряджали, купували автомобілі та іншу техніку.

Приємно дивитися, як підрозділ розвивається. Вже зараз це повноцінна бригада. У якийсь момент природно було влитися в лави саме цього підрозділу,

– наголосив військовослужбовець.

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Чому необхідно долати "прірву" між тилом та фронтом

За словами Сергія Жадана, тил та фронт – це дві реальності. Він не впевнений, що ця "прірва" природна й повинна залишатися. На його думку, потрібно налагоджувати комунікаційні мости між військовими та цивільними.

Для того, аби люди, які зараз не воюють, розуміли, що відбувається у війську. Чим вони можуть бути корисними, як можуть допомагати. Аби ці 2 реальності не протиставляти одна одній. Щоб не лякати одна одну. Щоб між ними не було градусу конфлікту, – додав він.

Військові воюють за країну, за тих людей, які натепер не мобілізувалися. Тому "прірва", яка сьогодні є, видається Жадану штучною, шкідливою і такою, яку потрібно долати.