У чому цього літа засмагає Кайлі Дженнер: гарячі фото в купальниках

Влітку дівчата мріють про ідеальну засмагу. Чимало знаменитостей хизуються золотистим тілом та демонструють бездоганні форми в купальниках, надихають шанувальниць. Однією з них є сексапільна бізнесвумен Кайлі Дженнер. В яких образах зірка засмагає цього літа – дивіться в гарячій добірці Showbiz 24.

Кайлі є однією з найпопулярніших дівчат у модельному світі. Вона не лише красива, а й успішна, тому для мільйонів прихильниць з різних куточків світу є прикладом. Зіркова матуся, бізнесвумен, представниця знаменитого телесімейства Кардашян-Дженнер – саме так про неї говорять у світі.

Дивіться також Кайлі Дженнер посвітила сідницями в обтислій сукні: ефектні кадри

А ще дівчина вміє вдало підкреслити принади свого тіла за допомогою одягу. Зокрема часто у стрічці її інстаграм-сторінки з'являються фотографії у відвертому та сексуальному вбранні. Серед них багато кадрів у купальниках. Які бікіні Кайлі обрала для ідеальної засмаги цього літа – дивіться далі.

Купальники Кайлі Дженнер

Червоно-рожеве бікіні на зав'язках.



Кайлі Дженнер у червоно-рожевому купальнику / Фото з інстаграму зірки

Бежевий купальник – бюстгальтер і мінітрусики.



Кайлі Дженнер у бежевому купальнику / Фото з інстаграму зірки

Сріблястий купальник з бюстгальтером на зав'язках.



Кайлі Дженнер у сріблястому купальнику / Фото з інстаграму зірки

Різнобарвний шовковий топ з перехресними бретелями та довга спідниця.



Кайлі Дженнер у топі та спідниці / Фото з інстаграму зірки

В'язаний купальник коричневого кольору на зав'язках.



Кайлі Дженнер у в'язаному купальнику / Фото з інстаграму зірки