В чем этим летом загорает Кайли Дженнер: горячие фото в купальниках

Летом девушки мечтают об идеальном загаре. Немало знаменитостей щеголяют золотистым телом и демонстрируют безупречные формы в купальниках, вдохновляют поклонниц. Одной из них является сексапильная бизнесвумен Кайли Дженнер. В каких образах звезда загорает этим летом – смотрите в горячей подборке Showbiz 24.

Кайли – одна из самых популярных девушек в модельном мире. Она не только красивая, но и успешная, поэтому для миллионов поклонниц из разных уголков мира является примером. Звездная мама, бизнесвумен, представительница знаменитого телесемейства Кардашян-Дженнер – именно так о ней говорят в мире.

Смотрите также Кайли Дженнер посветила ягодицами в обтягивающих платья: эффектные кадры

А еще девушка умеет удачно подчеркнуть прелести своего тела с помощью одежды. В частности часто в ленте ее инстаграм-страницы появляются фотографии с откровенными и сексуальными нарядами. Среди них много кадров в купальниках. Какие бикини Кайли выбрала для идеального загара этим летом – смотрите дальше.

Купальники Кайли Дженнер

Красно-розовое бикини на завязках.



Кайли Дженнер в красно-розовом купальнике / Фото из инстаграма звезды

Бежевый купальник – бюстгальтер и мини-трусики.



Кайли Дженнер в бежевом купальнике / Фото из инстаграма звезды

Серебристый купальник с бюстгальтером на завязках.



Кайли Дженнер в серебристом купальнике / Фото из инстаграма звезды

Разноцветный шелковый топ с перекрестными бретелями и длинная юбка.



Кайли Дженнер в топе и юбке / Фото из инстаграма звезды

Вязаный купальник коричневого цвета на завязках.



Кайли Дженнер в вязаном купальнике / Фото из инстаграма звезды