В чем этим летом загорает Кайли Дженнер: горячие фото в купальниках
Источник:24 канал
Летом девушки мечтают об идеальном загаре. Немало знаменитостей щеголяют золотистым телом и демонстрируют безупречные формы в купальниках, вдохновляют поклонниц. Одной из них является сексапильная бизнесвумен Кайли Дженнер. В каких образах звезда загорает этим летом – смотрите в горячей подборке Showbiz 24.
Кайли – одна из самых популярных девушек в модельном мире. Она не только красивая, но и успешная, поэтому для миллионов поклонниц из разных уголков мира является примером. Звездная мама, бизнесвумен, представительница знаменитого телесемейства Кардашян-Дженнер – именно так о ней говорят в мире.
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А еще девушка умеет удачно подчеркнуть прелести своего тела с помощью одежды. В частности часто в ленте ее инстаграм-страницы появляются фотографии с откровенными и сексуальными нарядами. Среди них много кадров в купальниках. Какие бикини Кайли выбрала для идеального загара этим летом – смотрите дальше.
Купальники Кайли Дженнер
- Красно-розовое бикини на завязках.
Кайли Дженнер в красно-розовом купальнике / Фото из инстаграма звезды
- Бежевый купальник – бюстгальтер и мини-трусики.
Кайли Дженнер в бежевом купальнике / Фото из инстаграма звезды
- Серебристый купальник с бюстгальтером на завязках.
Кайли Дженнер в серебристом купальнике / Фото из инстаграма звезды
- Разноцветный шелковый топ с перекрестными бретелями и длинная юбка.
Кайли Дженнер в топе и юбке / Фото из инстаграма звезды
- Вязаный купальник коричневого цвета на завязках.
Кайли Дженнер в вязаном купальнике / Фото из инстаграма звезды