Тарас Цимбалюк пояснив, чому не запросив журналістів на весілля в Карпатах

Український секс-символ Тарас Цимбалюк позбувся статусу холостяка 3 липня. З обраницею Тіною він зіграв таємне весілля в Карпатах, на яке не запросив журналістів. Все тому, що закохані втомились від уваги преси.

Про намір Тараса Цимбалюка одружитися стало відомо ще у вересні минулого року, коли він освідчився коханій в прямому ефірі танцювального шоу. Однак з весіллям пара не поспішала. Тому журналісти не давали проходу 31-річному актору, раз у раз запитуючи про майбутнє одруження.

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Закохані так втомились від надмірної уваги до себе, що зіграли таємне весілля. Та ще й не у світському Києві, а серед гір Карпат. На свято вони запросили лише найближчих – батьків, сестру Цимбалюка з племінниками та кілька спільних друзів. Свідками їхнього одруження стали всього 15 людей.

Нам хотілося, щоб наші найтепліші моменти, найважливіші речі залишалися лише між нами та не проходили повз очі журналістів. Ми хотіли, щоб усі максимально розслабилися, а не думали, що треба відкритися на якусь камеру чи давати інтерв'ю,

– пояснив Тарас Цимбалюк.

Схоже, актор ні про що не шкодує. Він з особливим трепетом ділиться моментам, очевидцями яких стали лише їхні близькі. Так, зірку "Спіймати Кайдаша" зворушило те, як Тіна в білосніжній сукні та босоніжках на підборах йшла до нього під вінець.

"Мене дуже розчулив момент, коли Тіна йшла до вівтаря. Це можна порівняти лише зі світлом чи сонцем, яке до тебе наближається", – любов'ю висловився актор.

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Саме Тіна оголосила про одруження з Тарасом Цимбалюком. У своєму профілі дівчина опублікувала фото, яким показала, що змінила прізвище Антоненко на Цимбалюк.

До слова, після розкішного весілля в Карпатах новоспечене подружжя повернулося до Києва. Все через численні зйомки Тараса Цимбалюка. Однак їхньому медовому місяцю бути! У романтичну подорож пара вирушить восени.

"Медовий місяць у нас відкладається на осінь. Так склалося, що літо – чудова пора для зйомок. Я задіяний у двох проектах, які забрали увесь мій вільний час. Саме тому мусимо трошки почекати", – поділився зірка "Спіймати Кайдаша".