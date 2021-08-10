Краще намалюйте, – чому солістка Go_A у свій день народження попросила не рвати їй квіти
Джерело:інстаграм Катерини Павленко
Катерина Павленко 10 серпня святкує 33 день народження. Своє свято вона проводить наодинці з улюбленим котом. Щодо привітань, то вона попросила обійтись без квітів, адже вона не любить, коли їх зривають.
Зірка етнофольк-гурту Go_A Катерина Павленко у свій день народження опублікувала чуттєвий допис, де розповіла, що не розуміє сенсу "мертвих" квітів. На знімку артистки можна побачити чарівні водяні лілії.
Цікаво З ким живе солістка гурту Go_A: екскурсія квартирою Катерини Павленко
Якщо раптом у когось виникне бажання подарувати мені квіти, то знайте, що кращого подарунку для мене буде, якщо ви не зробите цього. Квіти мають рости. І я не знаю жодної вагомої причини, аби зривати їх. Краще намалюйте. Або просто сфотографуйте, як вони ростуть. Із землі. Живі і справжні – як і всі дійсно важливі речі,
– поділилась Катерина Павленко.
Реакція мережі
Чимало фанатів розділили погляди своєї улюбленої артистки та підтримали її у свідомому споживанні природних ресурсів.
- "Класно, що ви не Юля Верба і маєте таку позицію";
- "А потім хтось хоче мені сказати, що ідеальної людини не існує?!";
- "Золоті слова! Краще милуватися живими квітами в їхньому природному середовищі, ніж отією смертю у вазі";
- "Як завжди мене вражає твоє бачення світу і ситуацій, в яких ми живемо";
- "Дякую, що звертаєш увагу на важливі речі";
- "Тримай соняшника";
- "Дарую вам від щирого серця онлайн-квітку в горщику";
- "Боже, як можна бути такою прекрасною людиною. Неймовірно розумною, мудрою, доброю, дійсно світлою і чистою. Їй богу, ідеальна".
Зазначимо, що Катерина Павленко в інстаграм-сторіз опублікувала, як відзначає своє 33-річчя – з улюбленцем породи "сфінкс". Саме він зустрічав її в аеропорту по прибуттю з Нідерландів, де відбулось Євробачення-2021, та якого вона найперше хотіла побачити в Україні.
Катерина Павленко по-домашньому святкує день народження / Фото з інстаграм-сторіз співачки