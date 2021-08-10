Звезда этно-фолк-группы Go_A Екатерина Павленко в свой день рождения опубликовала чувственный пост, где рассказала, что не понимает смысла "мертвых" цветов. На снимке артистки можно увидеть волшебные водяные лилии.

Интересно С кем живет солистка группы Go_A: экскурсия по квартире Екатерины Павленко

Если вдруг у кого-то возникнет желание подарить мне цветы, то знайте, что лучшего подарка для меня будет, если вы не сделаете этого. Цветы должны расти. И я не знаю ни одной веской причины, чтобы срывать их. Лучше нарисуйте. Или просто сфотографируйте, как они растут. Из земли. Живые и настоящие – как и все действительно важные вещи,

– поделилась Екатерина Павленко.

Реакция сети

Много фанатов разделили взгляды своей любимой артистки и поддержали ее в сознательном потреблении природных ресурсов.

"Классно, что вы не Юля Верба и имеете такую ​​позицию";

"А потом кто-то хочет мне сказать, что идеального человека не существует?!";

"Золотые слова! Лучше любоваться живыми цветами в их естественной среде, чем той смертью в вазе";

"Как всегда меня поражает твое видение мира и ситуаций, в которых мы живем";

"Спасибо, что обращаешь внимание на важные вещи";

"Держи подсолнух";

"Дарю вам от всего сердца онлайн-цветок в горшке";

"Боже, как можно быть таким прекрасным человеком. Невероятно умной, мудрой, доброй, действительно светлой и чистой. Ей богу, идеальная".

Отметим, что Екатерина Павленко в инстаграм-сторис опубликовала, как отмечает свое 33-летие – с любимцем породы "сфинкс". Именно он встречал ее в аэропорту по прибытию из Нидерландов, где состоялось Евровидение-2021, и которого она в первую очередь хотела увидеть в Украине.



Екатерина Павленко по-домашнему празднует день рождения / Фото из инстаграм-сторис певицы